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Джулиус Рэндл и Энтони Эдвардс – в Топ-10 моментов матчей плей-офф НБА 21 апреля

Джулиус Рэндл и Энтони Эдвардс – в Топ-10 моментов матчей плей-офф НБА 21 апреля

НБА представила подборку лучших моментов матчей плей-офф, которые состоялись 21 апреля. Топ-10 возглавили Джулиус Рэндл («Нью-Йорк») и Энтони Эдвардс («Миннесота»).

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