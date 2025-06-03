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Покушение на убийство на курорте

Покушение на убийство на курорте

Влюбленная пара приехала в Крым из Москвы и выбрала Инкерман для приятного времяпрепровождения. Что стало причиной скандала между 37-летним мужчиной и его 34-летней любовницей доподлинно не известно, но она в порыве неприязни ударила его ножом в грудь.

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