Покушение на убийство на курорте

Влюбленная пара приехала в Крым из Москвы и выбрала Инкерман для приятного времяпрепровождения. Что стало причиной скандала между 37-летним мужчиной и его 34-летней любовницей доподлинно не известно, но она в порыве неприязни ударила его ножом в грудь.