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Покупатели смогут проверить подлинность товара через госуслуги

Покупатели смогут проверить подлинность товара через госуслуги

У покупателей появилось больше возможностей по проверке подлинности приобретаемого товара — теперь это можно сделать с использованием портала государственных услуг, такое постановление кабмина опубликовано 20 сентября на сайте правительства.

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