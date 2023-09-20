Покупатели смогут проверить подлинность товара через госуслуги

У покупателей появилось больше возможностей по проверке подлинности приобретаемого товара — теперь это можно сделать с использованием портала государственных услуг, такое постановление кабмина опубликовано 20 сентября на сайте правительства.
У покупателей появилось больше возможностей по проверке подлинности приобретаемого товара — теперь это можно сделать с использованием портала государственных услуг, такое постановление кабмина опубликовано 20 сентября на сайте правительства.
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