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«Жену не возьму, а ребенка сделаю»: почему Егор Крид к 32 годам так и не создал семью

«Жену не возьму, а ребенка сделаю»: почему Егор Крид к 32 годам так и не создал семью

Летом 2026 года один из самых обсуждаемых артистов страны отметил 32-летие на репетициях масштабных концертов в «Лужниках».

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