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Велемудр. Мир тесен.

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Традиционные особенности встречи Богини весны Весты, Великдня — Масленицы у Староверов и Родноверов

Традиционные особенности встречи Богини весны Весты, Великдня — Масленицы у Староверов и Родноверов

Празднование древнего встречи Богини весны Весты, Великдня — Масленицы входит в один из четырёх главных праздников нашего народа.

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Комментарии
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Николай Вовк
...масленица в начале марта не правильно, в своё время христиане подстроили всё по пост. Не может весна наступать в Луганске и Владивостоке одновременно, вот и празднования в народе разных регионов было в разное время. Почему у китайцев и других народов юго-восточной Азии есть два новых года, так для календаря -1 января и национальный с размахов -в феврале-марте, а у нас западный - с размахом, а свой, как будто стисняемся и называем - старым Новым Годом. А ведь и Зима в центральную Россию приходит после 14 января и Весна после 14 марта.
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20 час.
Николай Вовк
Автор назвал эти праздники народными &quot;...покровительствует обретению Древней Мудрости Вышних Богов представителями Славянских и Арийских Родов.&quot; Я бы поправил так, как это Арийские боги и праздники, а потом славянские. Мы прежде всего АРИИ.
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20 час.

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