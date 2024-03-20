Традиционные особенности встречи Богини весны Весты, Великдня — Масленицы у Староверов и Родноверов

Николай Вовк

...масленица в начале марта не правильно, в своё время христиане подстроили всё по пост. Не может весна наступать в Луганске и Владивостоке одновременно, вот и празднования в народе разных регионов было в разное время. Почему у китайцев и других народов юго-восточной Азии есть два новых года, так для календаря -1 января и национальный с размахов -в феврале-марте, а у нас западный - с размахом, а свой, как будто стисняемся и называем - старым Новым Годом. А ведь и Зима в центральную Россию приходит после 14 января и Весна после 14 марта.