Что с собой сделала Ольга Машная? Неудачная пластика и лишние килограммы

У нас все звездыЧто с собой сделала Ольга Машная? Неудачная пластика и лишние килограммыСоветской и российской актрисе кино Ольге Машной сейчас 56 лет. Мы все ее помним по культовой картине о гардемаринах.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена ВеберУжасная статья. Так некрасиво выставили хорошую женщину. Мне она гораздо приятней, чем злые и голодные худышки.Ирина ИнкогнитоМне тоже. Да и никакого ужаса во внешности Ольги я не замечаю.Светлана Баулинаприятная, милая...глупая статьяелена немченковаВообще складывается такое чувство, что автор статьи завидует, что ли актрисе, ну ла, возраст, происходят физиологические изменения в организме любой женщины. А я желаю любимой актрисе исполнения всех её желаний, здоровья и любви, а автору статьи-прежде чем писать откровенное невежество, сначала пусть на себя в зеркало посмотрит, потом в паспорт, наверняка там совсем не ГолливудКомментировать
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