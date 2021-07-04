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Что с собой сделала Ольга Машная? Неудачная пластика и лишние килограммы

Что с собой сделала Ольга Машная? Неудачная пластика и лишние килограммы

Советской и российской актрисе кино Ольге Машной сейчас 56 лет. Мы все ее помним по культовой картине о гардемаринах.

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Елена Вебер
Ужасная статья. Так некрасиво выставили хорошую женщину. Мне она гораздо приятней, чем злые и голодные худышки.
Ирина Инкогнито
Мне тоже. Да и никакого ужаса во внешности Ольги я не замечаю.
Светлана Баулина
приятная, милая...глупая статья
елена немченкова
Вообще складывается такое чувство, что автор статьи завидует, что ли актрисе, ну ла, возраст, происходят физиологические изменения в организме любой женщины. А я желаю любимой актрисе исполнения всех её желаний, здоровья и любви, а автору статьи-прежде чем писать откровенное невежество, сначала пусть на себя в зеркало посмотрит, потом в паспорт, наверняка там совсем не Голливуд

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