Тихоокеанский флот проведет патриотический поход "Сила в Правде-2026"

Тихоокеанский флот России готовит масштабную агитационно‑патриотическую акцию "Сила в Правде‑2026". В сентябре 2026 года боевые корабли отправятся в поход по историческим местам базирования флота - их маршрут пройдет через Колыму, Сахалин, Камчатку, Приморье и Хабаровский край, сообщает пресс-служба ТОФ.