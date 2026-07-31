Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Тихоокеанский флот проведет патриотический поход "Сила в Правде-2026"

Тихоокеанский флот проведет патриотический поход "Сила в Правде-2026"

Тихоокеанский флот России готовит масштабную агитационно‑патриотическую акцию "Сила в Правде‑2026". В сентябре 2026 года боевые корабли отправятся в поход по историческим местам базирования флота - их маршрут пройдет через Колыму, Сахалин, Камчатку, Приморье и Хабаровский край, сообщает пресс-служба ТОФ.

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