Александр Бельский: «Петербург закрывает накопленный дефицит объектов образования»

В ближайшем будущем город получит более 145 учреждений Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в своем телеграм-канале сообщил, что в городе практически решены проблемы с нехваткой образовательных учреждений.
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