Кому бить французов решат на месте, а умирать им или не умирать пока решают сатанисты в Лондон-Сити

«Ограниченный французский контингент»: Макрон решает, куда послать летом войска — под Одессу, в Киев или в РаботиноИностранный легион проходит боевое слаживаниеФранцузские СМИ продолжают на все лады обсасывать и смаковать всевозможные детали гипотетического ввода французского военного контингента на территорию Украины.
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