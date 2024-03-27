Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Кому бить французов решат на месте, а умирать им или не умирать пока решают сатанисты в Лондон-Сити

Кому бить французов решат на месте, а умирать им или не умирать пока решают сатанисты в Лондон-Сити

«Ограниченный французский контингент»: Макрон решает, куда послать летом войска — под Одессу, в Киев или в РаботиноИностранный легион проходит боевое слаживаниеФранцузские СМИ продолжают на все лады обсасывать и смаковать всевозможные детали гипотетического ввода французского военного контингента на территорию Украины.

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