Певица Вера Брежнева в джинсовой рубашке снялась на фоне панорамы Лос-Анджелеса

Певица Вера Брежнева снялась в Лос-Анджелесе. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram. 43-летняя Вера Брежнева была запечатлена в голубой рубашке из денима, джинсах, черных казаках и солнцезащитных очках.
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