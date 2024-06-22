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Судьи не засчитали гол «Флориды» в 6-м матче финала при счете 0:2 из-за офсайда. «Эдмонтон» успешно запросил просмотр

Судьи не засчитали гол «Флориды» в 6-м матче финала при счете 0:2 из-за офсайда. «Эдмонтон» успешно запросил просмотр

Эпизод произошел на 1-й минуте второго периода шестого матча финальной серии между «Эдмонтоном» и «Пантерс» (5:1, 3-3).

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