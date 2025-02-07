В Петербурге школьник набросился на учительницу математики

ЧП случилось на Кондратьевском проспекте В самом конце января в одной из школ Петербурга, которая располагается на Кондратьевском проспекте, случился конфликт между учителем и пятиклассником, сообщает 78.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии