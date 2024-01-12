Демократы осудили Байдена за принятие решения по хуситам без одобрения Конгресса

Демократ Джаяпал: решение Байдена по хуситам нарушает Конституцию США Группа прогрессивных членов Палаты представителей США от Демократической партии яростно осудила решение президента США Джо Байдена нанести ответные удары по йеменским хуситам, поскольку оно было принято без получения одобрения американским Конгрессом.