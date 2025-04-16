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Свежие комментарии

  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Доля сделок в новостройках за наличные и в рассрочку достигла 40%

Доля сделок в новостройках за наличные и в рассрочку достигла 40%

Доля неипотечных сделок в новостройках выросла на 3 п.п. с начала 2025 года На фоне высоких ставок по рыночной ипотеке и отсутствия всеобщей льготной программы доля неипотечных сделок продолжает увеличиваться.

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