Доля сделок в новостройках за наличные и в рассрочку достигла 40%

Доля неипотечных сделок в новостройках выросла на 3 п.п. с начала 2025 года На фоне высоких ставок по рыночной ипотеке и отсутствия всеобщей льготной программы доля неипотечных сделок продолжает увеличиваться.
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