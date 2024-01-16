08.01.2024 видел с вегаса за 21 день, лампы были простые, диодные колхозные. Я что-то напутал с таймером дневного света (с 9:30 до 20:30), или это такой сорт.
Бебик-бум
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08.01.2024 видел с вегаса за 21 день, лампы были простые, диодные колхозные. Я что-то напутал с таймером дневного света (с 9:30 до 20:30), или это такой сорт.
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