В Челябинске дети мигрантов избивали других школьников. Педагоги не обращали внимания

Руководство одной из школ Челябинска не обращало внимания на беспредел, устроенный детьми мигрантов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, в одной из школ Челябинска дети иностранцев устроили настоящий террор.
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