Главное пророчество об Израиле и Палестине сбывается на глазах

Прямо на наших глазах сбывается главное пророчество об Израиле и Палестине. И речь идёт вовсе не о мистических высказываниях — мы говорим о политическом прогнозе, сформулированном человеком, которого все вы знаете.
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