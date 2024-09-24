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Рогов: по позициям ВСУ в Запорожье нанесен мощный удар

Рогов: по позициям ВСУ в Запорожье нанесен мощный удар

Российские военнослужащие нанесли серьезный удар по временным пунктам дислокации ВСУ в Запорожье, пишет РИА Новости со ссылкой на сопредседателя координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

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