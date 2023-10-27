Американский политолог Миршаймер предрек Украине потерю территорий

Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images Американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выразил мнение, что Россия будет контролировать больше территорий и со временем займет значительную часть восточной и южной Украины.
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