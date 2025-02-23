Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 890 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Арсютин
    Никакого прощенияНемецкая журналис...
  • Alexander Ivanoff
    Может пора аннулировать Соглашение Бейкера-Шеварнадзе, по которому в собственности США оказалось 70% Берингова моря, ...Лососёвые не по к...
  • татьяна неструева
    а что  было  с Суровикиным ? куда и почему от пропал . интриги   власти  во время войны? позор .Заговорили об отс...

Один погибший и 41 обстрел: ВСУ атаковали левый берег Днепра в Херсонщине

Один погибший и 41 обстрел: ВСУ атаковали левый берег Днепра в Херсонщине

В Херсонской области ВСУ обстреляли село Новая Збурьевка, результатом чего стала гибель мужчины. За сутки армия Киевского режима нанесли 41 артиллерийский удар по населённым пунктам на левом берегу Днепра, пострадали девять населённых пунктов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх