Один погибший и 41 обстрел: ВСУ атаковали левый берег Днепра в Херсонщине

В Херсонской области ВСУ обстреляли село Новая Збурьевка, результатом чего стала гибель мужчины. За сутки армия Киевского режима нанесли 41 артиллерийский удар по населённым пунктам на левом берегу Днепра, пострадали девять населённых пунктов.