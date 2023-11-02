Готовы к обсуждениям. Застройщик "Искры" в Барнауле ответил на возмущения горожан

Снос здания бывшего кинотеатра начнется уже в ближайшее время Снос здания бывшего кинотеатра "Искра" на улице 50 лет СССР, 51а в Барнауле может начаться после 4 ноября, когда завершится сезон продовольственных ярмарок (которые и проходят возле здания "Искры").