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Готовы к обсуждениям. Застройщик "Искры" в Барнауле ответил на возмущения горожан

Готовы к обсуждениям. Застройщик "Искры" в Барнауле ответил на возмущения горожан

Снос здания бывшего кинотеатра начнется уже в ближайшее время Снос здания бывшего кинотеатра "Искра" на улице 50 лет СССР, 51а в Барнауле может начаться после 4 ноября, когда завершится сезон продовольственных ярмарок (которые и проходят возле здания "Искры").

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