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Пронедра

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Перепроизводство может заставить правительство отменить запрет на экспорт топлива

Перепроизводство может заставить правительство отменить запрет на экспорт топлива

Перепроизводство может заставить правительство отменить запрет на экспорт топлива Наталья МарковаВласти регулярно обсуждают вопрос о частичной отмене запрета на экспорт нефтепродуктов, отметил Александр Новак.

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