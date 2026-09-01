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Акция ВЭД «Направление: Беларусь»: снижаем комиссию за переводы рублей в Беларусь до 0,08% в Примсоцбанке

Акция ВЭД «Направление: Беларусь»: снижаем комиссию за переводы рублей в Беларусь до 0,08% в Примсоцбанке

Отправлять деньги деловым партнёрам в Республику Беларусь стало еще удобнее. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» объявляет о запуске специального предложения на трансграничные переводы в Беларусь.

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