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Регионы России

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Эндрю Гарфилд высказался о финансовых элитах в фильме «Восставший» Пола Гринграсса

Эндрю Гарфилд высказался о финансовых элитах в фильме «Восставший» Пола Гринграсса

Двукратный номинант на «Оскар» Эндрю Гарфилд, исполнивший роль легендарного народного мстителя в исторической драме Пола Гринграсса «Восставший», неожиданно высказался в адрес современных финансовых элит.

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