Доллар укрепляется: как это отразится на курсе рубля? Ирэн ОрлонскаяНа последнем заседании Банка России было принято решение увеличить ключевую ставку до 18%, что привело к незначительному снижению рубля по отношению к доллару и евро.
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