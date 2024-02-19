Рубикон переходим весной: нормативную базу под астраханский закон о безнадзорных животных собираются подготовить до 1 апреля

Об этом на заседании правительства Астраханской области, которое состоялось в минувшую пятницу, сообщила заместитель председателя кабинета министров - полномочный представитель губернатора в облдуме и представительных органах муниципальных образований Виктория Гурьянова.
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