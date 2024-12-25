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Генсек Тасмагамбетов: ОДКБ активно оснащалась передовым оружием в 2024 году

Организация Договора о коллективной безопасности активно оснащалась передовым оружием в 2024 году. Об этом заявил в статье для журнала «Национальная оборона» генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

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