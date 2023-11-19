Офицер-летчик ВСУ перелетел на угнанном самолете Су-27 в Россию: что известно

19 ноября 2023 года стало известно о беспрецедентном случае в ходе специальной военной операции России на Украине: украинский офицер-летчик, командир авиационного звена ВВС ВСУ, перелетел на угнанном истребителе Су-27 на территорию России.
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