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Офицер-летчик ВСУ перелетел на угнанном самолете Су-27 в Россию: что известно

Офицер-летчик ВСУ перелетел на угнанном самолете Су-27 в Россию: что известно

19 ноября 2023 года стало известно о беспрецедентном случае в ходе специальной военной операции России на Украине: украинский офицер-летчик, командир авиационного звена ВВС ВСУ, перелетел на угнанном истребителе Су-27 на территорию России.

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