Захарова назвала идеологию чайлдфри экстремистской на фестивале

Мария Захарова назвала идеологию чайлдфри экстремистской на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, который проходит с 11 по 17 сентября.
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