Хирург Азаров: чаще всего от болезней сердца страдают мужчины около 50 лет

Обычно от ишемической болезни сердца, которая может проявляться в виде инфаркта миокарда, остановки сердца, стенокардии, кардиосклероза и сердечной недостаточности, страдают мужчины около 50 лет с нездоровым, нервным образом жизни, об этом "Газете.