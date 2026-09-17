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СахПресс

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На Сахалине стартовало трехдневное голосование на выборах в Госдуму

На Сахалине стартовало трехдневное голосование на выборах в Госдуму

В Сахалинской области 18 сентября открылись избирательные участки и началось голосование на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва.

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