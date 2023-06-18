Победа Португалии, Кержаков возглавил сербский «Спартак», Семак поучаствовал в крестном ходе и другие новости

Всем привет! Этот дайджест начинает ваше прекрасное и солнечное воскресенье 🌞 1. Сборная Португалии крупно победила Боснию и Герцеговину (3:0) в 3-м туре отбора Евро-2024.
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