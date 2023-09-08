Новые подробности перелёта вертолёта Ми-8 к противнику , с предателем пилотом Кузьминовым

Вот такой он холёный типчик этот Кузьминов Макс, или как его там по новому паспорту. Слухов вокруг, якобы, "угона" российского вертолёта Ми-8 на текущий момент стало меньше, и теперь факты более менее складываются из всей разнообразной мозаики в общую картину.