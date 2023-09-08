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Новые подробности перелёта вертолёта Ми-8 к противнику , с предателем пилотом Кузьминовым

Новые подробности перелёта вертолёта Ми-8 к противнику , с предателем пилотом Кузьминовым

Вот такой он холёный типчик этот Кузьминов Макс, или как его там по новому паспорту.  Слухов вокруг, якобы, "угона" российского вертолёта Ми-8 на текущий момент стало меньше, и теперь факты более менее складываются из всей разнообразной мозаики в общую картину.

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Комментарии
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TG
Tamara Goncharuk
Верните политработников в Армию и проблем станет меньше.
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2 час.
Negnost Ros
А почему мы должны верить предателю? Мало ли что он там рассказывает. Может сам убил членов экипажа?
Ответить
59 мин.
Jury Uhov
Самое опасное в том, что рассекречены приборы системы опознавания свой-чужой, и это очень серьезно.
Ответить
26 мин.

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