ВСГИК и ЗабГУ вступили в консорциум вузов «Буддийское образование»

Восточно-Сибирский государственный институт культуры (ВСГИК) и Забайкальский государственный университет (ЗабГУ) вступили в консорциум вузов «Буддийское образование», 13 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.
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