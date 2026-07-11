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Андерс Ли о переходе в «Юту» после 14 лет в «Айлендерс»: «Команда прибавляет, ее окно возможностей открыто. Каждый день я смотрю на логотип и форму, они нравятся мне все больше»

Форвард «Юты» Андерс Ли высказался о своем переходе в команду.  Экс-капитан «Айлендерс», отыгравший за команду 14 сезонов, заключил контракт с «Мамонтом» в первый день работы рынка свободных агентов.

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