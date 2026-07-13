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Пронедра

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Бактерии дёсен связали с воспалением и кальцификацией сердечных клапанов

Бактерии дёсен связали с воспалением и кальцификацией сердечных клапанов

Полость рта как источник системного воспаления Связь между заболеваниями дёсен и сердечно-сосудистыми болезнями фиксируется в медицинской литературе более двадцати лет, однако конкретные механизмы остаются предметом изучения.

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