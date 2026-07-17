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Журнал «Профиль»

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В Италии принят закон, позволяющий порвать семейные связи с мафией

Детям и молодым людям, выросшим в семьях итальянских мафиози, будет предоставлен шанс порвать с организованной преступностью в соответствии с новым законом, направленным на прекращение вербовки гангстеров из поколения в поколение.

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