В Италии принят закон, позволяющий порвать семейные связи с мафией

Детям и молодым людям, выросшим в семьях итальянских мафиози, будет предоставлен шанс порвать с организованной преступностью в соответствии с новым законом, направленным на прекращение вербовки гангстеров из поколения в поколение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии