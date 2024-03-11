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Нижегородская правда

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Нижегородские компании представили свои достижения на ВДНХ

Изготовить собственный уникальный парфюм, попробовать освоить навыки золотной вышивки, протестировать инновационную медицинскую разработку – в рамках Дня предпринимательства посетители выставки «Россия» на ВДНХ через мастер-классы и конкурсы познакомились с продукцией и достижениями нижегородских компаний.

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