Нижегородские компании представили свои достижения на ВДНХ

Изготовить собственный уникальный парфюм, попробовать освоить навыки золотной вышивки, протестировать инновационную медицинскую разработку – в рамках Дня предпринимательства посетители выставки «Россия» на ВДНХ через мастер-классы и конкурсы познакомились с продукцией и достижениями нижегородских компаний.