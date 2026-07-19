WSJ возмущена: Москва снабжает Иран спутниковыми снимками американских баз

Москва передает Тегерану спутниковые снимки и координаты американских баз и кораблей, — возмущается американское издание The Wall Street Journal, отмечая, что подобное сотрудничество помогает Ирану преодолевать системы ПРО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии