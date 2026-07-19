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Аргументы недели

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WSJ возмущена: Москва снабжает Иран спутниковыми снимками американских баз

WSJ возмущена: Москва снабжает Иран спутниковыми снимками американских баз

Москва передает Тегерану спутниковые снимки и координаты американских баз и кораблей, — возмущается американское издание The Wall Street Journal, отмечая, что подобное сотрудничество помогает Ирану преодолевать системы ПРО.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Не имеют права, этим возмущаться...
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