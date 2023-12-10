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Золотые гонорары Валерия Меладзе: как предавший Россию певец продолжает грести миллионы

Золотые гонорары Валерия Меладзе: как предавший Россию певец продолжает грести миллионы

Золотые гонорары Валерия Меладзе: как предавший Россию певец продолжает грести миллионы Татьяна СергееваСенсация от SHOT: Певец Валерий Меладзе продолжает работать и бывать в России, несмотря на свои выходки! Достаточно вспомнить, как он прославлял ВСУ во время одного из своих выступлений.

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