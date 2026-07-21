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Регионы России

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Следствие выявило хищение 12 млрд рублей в компании «Протектор», обещавшей решить дефицит авиационных запчастей

Следствие выявило хищение 12 млрд рублей в компании «Протектор», обещавшей решить дефицит авиационных запчастей

Компания «Протектор», которая собиралась обеспечить запчастями Boeing 737 и Airbus A320, а также наладить производство деталей для Ту-214, оказалась в центре уголовного расследования по факту предполагаемого хищения 12 миллиардов рублей.

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