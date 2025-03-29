Строительством аэропорта «Омск-Федоровка» займется турецкая компания «ЛимакМаращ». Ранее она же строила «G-Drive Арену».
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Строительством аэропорта «Омск-Федоровка» займется турецкая компания «ЛимакМаращ». Ранее она же строила «G-Drive Арену».