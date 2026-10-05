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Газета.ру

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Физик Зенченко: шаровые молнии могут появляться из-за испарения грунта после удара

Физик Зенченко: шаровые молнии могут появляться из-за испарения грунта после удара

Одна из гипотез появления шаровых молний связана с тем, что удар молнии может испарять вещество грунта, после чего образовавшиеся частицы окисляются и некоторое время излучают свет, — рассказал «Газете.

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