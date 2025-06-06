В Белом доме раскритиковали слова Маска о Трампе в деле Эпштейна

Заявления Илона Маска относительно Дональда Трампа и скандала вокруг Джеффри Эпштейна вызвали жёсткую отповедь со стороны администрации президента США, которая охарактеризовала их как "вызывающие сожаление".
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