Samsung представила оптимизированный под ИИ-ускорители техпроцесс

Samsung Electronics объявила о новой инициативе по предоставлению комплексных «универсальных» решений в области ИИ для своих клиентов-литейщиков, сосредоточившись на технологиях для высокопроизводительных и маломощных чипов ИИ.
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