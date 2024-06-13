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Samsung представила оптимизированный под ИИ-ускорители техпроцесс

Samsung представила оптимизированный под ИИ-ускорители техпроцесс

Samsung Electronics объявила о новой инициативе по предоставлению комплексных «универсальных» решений в области ИИ для своих клиентов-литейщиков, сосредоточившись на технологиях для высокопроизводительных и маломощных чипов ИИ.

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