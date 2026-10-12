Врачи в Приморье удалили у пациентки опухоль объемом 13 литров

В Приморском крае медики провели операцию по удалению крупного новообразования у 56-летней женщины. Объем удаленной жидкости составил около 13 литров, а размер опухоли превышал два баскетбольных мяча.
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