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Политик Гэллоуэй: агрессия Запада против РФ направлена и против КНР

Политик Гэллоуэй: агрессия Запада против РФ направлена и против КНР

Агрессия западных стран в отношении России с использованием Украины нацелена и против Китая. Такую точку зрения высказал лидер Рабочей партии Британии (РПБ) Джордж Гэллоуэй в опубликованном 14 октября материале РБК.

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