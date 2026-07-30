PNAS: нехватка белка-помощника снижает выработку инсулина в клетках поджелудочной

Исследователи Медицинского института открытий Sanford Burnham Prebys и Мичиганского университета выяснили, как бета-клетки поджелудочной железы координируют сворачивание молекул проинсулина в правильную трехмерную форму, и что происходит, когда этот процесс дает сбой.
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