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А замуж так и не позвали: знаменитые женщины, которые спустя много лет отношений остались сожительницами

А замуж так и не позвали: знаменитые женщины, которые спустя много лет отношений остались сожительницами

А замуж так и не позвали: знаменитые женщины, которые спустя много лет отношений остались сожительницами Оксана БуянкинаМногие спорят: а нужен ли для семейного счастья  штамп в паспорте? Одни пары уверяют, что счастливы и без него, а другие после расставания каются, что так и не дошли до ЗАГСа.

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