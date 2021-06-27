А замуж так и не позвали: знаменитые женщины, которые спустя много лет отношений остались сожительницами Оксана БуянкинаМногие спорят: а нужен ли для семейного счастья штамп в паспорте? Одни пары уверяют, что счастливы и без него, а другие после расставания каются, что так и не дошли до ЗАГСа.