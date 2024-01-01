Такого еще не было. Какими природными аномалиями отличился 2023 год в Алтайском крае?

Регион перенес испытание засухой, морозами, затяжными дождями и ураганом 2023 год для жителей Алтайского края имеет все шансы стать одним из самых запоминающихся из-за обилия погодных аномалий Так, в период с 6 по 8 июня в регионе установилась небывалая для начала лета жара: воздух прогревался выше +30°С, а по юго-западным районам – до +35.